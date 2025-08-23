Cuba aumenta asedio a Chile y Canadá en medallero de Asunción 2025

Cuba aumentó hoy su asedio a Chile y Canadá por el sexto puesto en la tabla de medallas por países de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, a solo una jornada de finalizar la lid.

Los representantes de la mayor de las Antillas, octavos en la tabla, ganaron este viernes tres coronas para llegar a 17 y situarse a una de los chilenos, séptimos, y a dos de los canadienses, sextos.

Por detrás de los cubanos aparecen los venezolanos (12-13-19), los puertorriqueños (7-7-12), los ecuatorianos (6-13-14), los guatemaltecos (5-3-4), los jamaicanos (4-5-6), los paraguayos (3-5-13) y los peruanos (3-4-14).

En la parte alta del medallero, la delegación de Estados Unidos consolidó su segundo puesto por naciones y ahora exhibe 54 preseas doradas, 42 plateadas y 44 bronceadas, aunque distante del líder Brasil (69-49-54).

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959