Atletismo de Cuba reina en los Panamericanos Junior Asunción 2025

El atletismo de Cuba apeló hoy la estirpe de los grandes campeones para reinar en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con ocho medallas de oro, tres de plata y dos de bronce.

Este viernes en la última jornada de llamado deporte rey, la nación antillana celebró los títulos de Yander Herrera, en los 110 metros con vallas, y Oleisy Ferrer, en los tres mil con obstáculos.

En una disputada carrera, Herrera ganó la corona con tiempo de 13.60 segundos para aventajar al brasileño Thiago Dos Santos, segundo con crono de 13.61 segundos, y al granadino Isaiah Patrick, tercero (13.73).

Ferrer dio una grata sorpresa a la delegación cubana con su victoria en los tres mil metros con obstáculos con un registro récord para la cita multideportiva de 8:54.20 minutos.

El brasileño Mateus de Alencar con marca de 8:57.82 y el mexicano Roberto Márquez (9:02.34) completaron el podio.

Canadá escoltó a Cuba en el medallero del atletismo con siete preseas doradas, igual cantidad de plateadas y una bronceada.

Por la nación norteña alcanzaron el cetro en la fecha del adiós, el triplista Praise Aniamaka y el relevo 4×400 metros femenino.

Aniamaka ganó la final con marca de 16.94 metros, primado para la cita, seguido del brasileño Felipe Da Silva (16.74) y el jamaicano Chavez Penn (16.44).

Con un sensacional remate sobre la meta, la posta 4×400 para damas de Canadá conquistó el título con un tiempo de 3:3.73 minutos, récord para este tipo de juegos, y remató al puntero durante toda la carrera, Jamaica, que terminó en plata con 3:31.74, y a la cuarteta de México, bronce (3:31.95).

La representación de Colombia acabó tercera en el atletismo de la lid paraguaya, al obtener siete metales dorados, cuatro subcampeonatos y tres terceros lugares.

Hoy festejó la coronación de Isabel Arboleda en el salto de altura con un registro de 1.86 metros, detrás de la cafetera quedaron la granadina Ahshareah Enoe con igual marca que la campeona, pero en más intentos, y la canadiense Tricia Madourie (1.82).

Los atletas de México ocupó la cuarta plaza del atletismo, al sumar cuatro de oro, cinco de plata y 10 de bronce, secundada por Jamaica (4-4-4), ganadora este viernes del disco masculino con Racquil Broaderick con un récord para la justa de 61.79 metros para relegar a su compatriota Christopher Young (59.34) y al brasileño Mateus Torres (58.73).

Brasil ancló en el quinto escaño (3-7-7) y celebró en la fecha la victoria del relevo 4×400 metros masculino, con marca para la lid de 3:03.76 minutos.

Por el Caribe, Puesto Rico concluyó en el sexto lugar (3-0-2) y hoy alcanzó el éxito de la martillista Yarielis Torres y de Miguel Ángel Pantojas en los 800 metros.

Perú y Venezuela celebraron sus primeros lauros dorados con Verónica Huacasi en los tres mil con obstáculos y el pertiguista Ricardo Montes.

