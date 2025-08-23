Cubano Vila impide barrida de EEUU en lucha de Asunción 2025

El cubano Vladimir Vila impidió hoy la barrida de Estados Unidos en la lucha libre de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, tras doblegar 6-4 en la división de 57 kg al norteño Charles Farmer.

Vila conquistó así el único oro que se le escapó a los estadounidenses en la jornada de cierre de la lucha de esta cita multideportiva continental, peso en el cual Farmer tuvo que contentarse con la plata, mientras el puertorriqueño Adrián Samano se colgó al pecho el único metal bronceado disputado.

En los 65 kg se coronó Bowen Bassett, vencedor por superioridad técnica (11-0) del también boricua Eligh Rivera, en tanto los bronces se los repartieron el venezolano Víctor Parra y el mexicano Diego Peraza.

Mitchell Mesenbrick resultó infranqueable en los 74 kg para el cubano Orislandy Perdomo, quien quedó en plata, con bronces para el argentino Arnoldo Proboste y el jamaicano Tyler Tracy.

Otro representante de la mayor de las Antillas, Geannis Garzón, disputó la final de 86 kg ante el también estadounidense Rocco Welsh, pero no pudo detener al norteño, que marcó los puntos precisos para imponerse 5-2 y colgarse el oro, con la plata para el cubano y los bronces para César Ubico (México) y Max França (Brasil).

En los 97 kg, Thomas Dinnen dejó sin puntos al cubano Darell Lee, en tanto el mexicano Juan Iturriza completaba el podio.

Finalmente, en los superpesados (125 kg), subió a lo más alto del podio el fornido estadounidense Lucas Stoddard, vencedor 10-0 del brasileño Gabriel Silva, a quienes acompañaron en el podio el puertorriqueño Ethan Vergara y el dominicano Víctor Pérez.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959