Concluye en La Habana evento empresarial Brasil-Cuba

El encuentro empresarial Brasil-Cuba concluye hoy en esta capital, al cabo de dos jornadas de intercambios entre representantes de empresas estatales y emprendedores privados de ambas naciones, con el propósito de promover negocios bilaterales.

La víspera fue inaugurado el evento con la presencia del Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la isla, Oscar Pérez-Oliva, y del embajador brasileño aquí, Cristian Vargas.

Auspiciado por la Cámara de Comercio de Cuba y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil), el foro contribuirá sobre todo a establecer nexos entre productos y servicios de los dos Estados en sectores estratégicos.

De acuerdo con los organizadores, fueron convocadas entidades brasileñas y de comercio exterior, estatales y micros, pequeñas y medianas empresas cubanas interesadas en aprovechar las potencialidades existentes para desarrollar diferentes proyectos.

Empresarios brasileños especializados en la producción y comercio de alimentos, bebidas, productos de la construcción y el hogar, calzado, artículos de higiene y tejidos, viajaron a La Habana con el objetivo de incrementar su presencia en el mercado cubano.

Así, añade el texto de presentación de la iniciativa, Brasil consolida su posición como uno de los socios comerciales más importantes de las naciones de América Latina y el Caribe.

En septiembre de 2023, Cuba y Brasil expresaron la intención de ampliar la colaboración en comercio exterior, con un memorando de entendimiento firmado por Apex-Brasil y la Dirección de Comunicación y Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (ProCuba).

El presidente de Apex-Brasil, Jorge Viana, consideró entonces que esa asociación, incluida la participación de pequeñas y medianas empresas en las exportaciones, es vital para ampliar las relaciones políticas y económicas entre Cuba y Brasil.

