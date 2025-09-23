Vicecanciller ruso recibió al embajador de Cuba

Durante el encuentro, ambos diplomáticos abordaron la marcha de la dinámica positiva en las relaciones ruso-cubanas, en plena consonancia con la naturaleza de su asociación y alianza estratégica.
Igualmente trataron temas de actualidad de la cooperación bilateral e intercambiaron opiniones sobre diversos temas globales y regionales.
Riabkov agradeció a Garmendía por su fructífera labor como embajador de Cuba en la Federación de Rusia, la cual contribuyó al significativo fortalecimiento de la cooperación entre ambos países, e igualmente lo congratuló por recibir la insignia «Por la Contribución a la Cooperación Internacional» de la Cancillería rusa.