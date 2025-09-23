Vicecanciller ruso recibió al embajador de Cuba

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Riabkov, recibió al embajador de la República de Cuba, Julio Garmendía, con motivo de finalizar su misión diplomática, informó hoy el servicio de prensa de la cancillería.

Durante el encuentro, ambos diplomáticos abordaron la marcha de la dinámica positiva en las relaciones ruso-cubanas, en plena consonancia con la naturaleza de su asociación y alianza estratégica.

Igualmente trataron temas de actualidad de la cooperación bilateral e intercambiaron opiniones sobre diversos temas globales y regionales.

Riabkov agradeció a Garmendía por su fructífera labor como embajador de Cuba en la Federación de Rusia, la cual contribuyó al significativo fortalecimiento de la cooperación entre ambos países, e igualmente lo congratuló por recibir la insignia «Por la Contribución a la Cooperación Internacional» de la Cancillería rusa.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959