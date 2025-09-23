Cuba y Brasil afianzan cooperación en materia social y alimentaria

Cuba y Brasil comenzarán hoy en La Habana un foro de alto nivel centrado en el intercambio de políticas públicas, programas y estrategias en materia de protección social, soberanía alimentaria y seguridad nutricional.

Esta cita sesionará hasta mañana con el propósito de constituir un espacio estratégico para la construcción de sinergias y una agenda concreta de cooperación Sur-Sur.

Según el programa del evento, participarán en la cita el ministro brasileño de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; el ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, Wellington Dias; y el director de la Agencia Brasileña de Cooperación y representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Ruy Carlos Pereira, entre otros altos representantes de ambos países.

Como parte de la reunión, se desarrollarán mesas de trabajo dedicadas al análisis de políticas, programas y la gestión de sistemas nacionales de protección social, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

Asimismo, se buscará fortalecer los sistemas agroalimentarios, con énfasis en la agricultura familiar y el consumo sostenible.

La Reunión de Alto Nivel sobre Políticas de Protección Social, Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, refuerza la prioridad que el Estado y el Gobierno cubanos otorgan a la gestión de recursos financieros, tecnológicos y materiales mediante proyectos internacionales, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas nacionales y reducir la dependencia de las importaciones.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959