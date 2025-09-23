China aplaude sugerencia rusa de extender tratado de desarme nuclear

China saludó hoy la disposición de Rusia a prolongar el tratado sobre las medidas de reducción y limitación de armas estratégicas ofensivas vigente entre Moscú y Estados Unidos, Start III o Nuevo Start.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, calificó la propuesta de prórroga hecha por el presidente Vladimir Putin como una postura positiva.

«La posición de China sobre el tratamiento New Start entre Estados Unidos y Rusia es consistente», afirmó el portavoz.

Guo señaló que Washington y Moscú, como potencias con los mayores arsenales nucleares, deben cumplir sus responsabilidades prioritarias de desarme.

Subrayó la necesidad de reanudar la implementación del acuerdo que expira el 5 de febrero de 2026.

El portavoz apuntó que ambas naciones deben negociar arreglos posteriores para reducir sustancialmente sus arsenales nucleares.

Enfatizó que dichas reducciones deben ser verificables, irreversibles y legalmente vinculantes.

Putin propuso a Estados Unidos alargar por un año el Start III (también conocido como Nuevo Start), el último tratado de desarme nuclear entre Moscú y Washington, que expira el 5 de febrero de 2026.

El presidente ruso matizó que esa medida «solo será viable con la condición de que EE.UU. actúe de manera análoga y no dé pasos que minen o destruyan la actual equivalencia de potenciales de disuasión».

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959