La demanda de viajes de ciudadanos rusos a China creció entre el 50 y un 100 por ciento tras eliminación de visados, según comunicó hoy el canal multinacional TVBrics.

Tras la introducción por parte de Beijing de un régimen de exención de visado de prueba para los rusos, la demanda de viajeros rusos por tours a China aumentó, sobre todo hacia la isla de Hainan, al sur del gigante asiático, precisó la información.

Desde principios de septiembre, cuando apareció la noticia sobre la introducción del régimen sin visado por parte de China, la demanda de viajes comenzó a crecer rápidamente: en la primera decena de septiembre aumentó más del 60 por ciento en comparación con el año anterior, señala el comunicado.

La directora del operador turístico ruso PR, Olga Lanskaya, declaró que actualmente alrededor del 80 por ceinto del flujo turístico se concentra en la isla de Hainan.

El vicepresidente de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) para el turismo receptivo, Alexánder Musijin, comentó que los destinos más populares para los rusos son Beijing, Guangdong y Shanghái, así como la provincia de Henan, donde se encuentra el monasterio Shaolin.

El jefe del departamento de turismo receptivo de una empresa turística de negocios de Beijing, Li Peng, destacó que el régimen sin visado para ciudadanos rusos demuestra el alto nivel de relaciones entre Rusia y China.

“Esto fortalece los lazos comerciales y culturales. Creo que también dará un nuevo y poderoso impulso al desarrollo de la economía china”, dijo.

Agregó que la infraestructura turística de China ya se encuentra en un alto nivel, considerando el uso activo de inteligencia artificial y tecnologías digitales, lo que hace que los viajes sean cómodos.

Desde el 15 de septiembre de 2025 hasta el 14 de septiembre de 2026, China aplica un régimen de exención de visado de prueba para los rusos. Como declaró anteriormente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la parte rusa responderá a esta medida de manera recíproca.

