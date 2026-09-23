Sesiona evento teórico del XLV Festival Provincial de la Radio en Granma

El programa teórico de la edición XLV del Festival Provincial de la Radio en Granma inició este martes sus sesiones con la presentación de varias ponencias.

La multisala Cinema acogió el evento donde se presentó la ponencia “La radio como medio para mantener viva la obra de Fidel”, a cargo de la MSc. Leipzig del Carmen Vázquez García.

Acerca de la misma refirió la también directora de Radio Ciudad Monumento que aborda 15 testimonios de personas que concieron e intercambiaron con el Comandante en Jefe, los cuales se han radiado por varias emisoras.

Otro momento de interés fue la presentación de la “Campaña y Plan de medios por el 50 aniversario de la provincia de Granma.

A cargo de Lianet Suarez Sanchez, del Grupo de Comunicación Espiral, la misma fue oportuna para acercar a los presentes a las acciones del territorio para celebrar las cinco décadas de la provincia Granma.

Suárez Sánchez refirió que la campaña vincula el aniversario de nuestro territorio con la presencia del líder histórico de la Revolución en estas tierras a través de la campaña “Granma, tierra de Fidel”.

Igualmente, enfatizó que dentro de la misma destaca la campaña “Granma, nace de su historia” la cual es una etapa de conmemoración trabajo y festejo por ese momento histórico donde, al decir de Fidel, Oriente no se dividió sino que se multiplicó en cinco vigorosas y pujantes provincias.

A través de esta campaña se prevé fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los granmenses y proyectar el desarrollo social económico y cultural alcanzado en estas tierras.

El programa teórico de la edición XLV del Festival Provincial de la radio continuará este miércoles con el taller “La IA, correcto uso en nuestros programas de radio”, por el Lic. Pedro José Reyes Acuña.

Radio Bayamo