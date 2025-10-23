Condena Pakistán ataques de Israel contra palestinos tras pacto

Pakistán condenó los renovados ataques de las fuerzas de ocupación de Israel en los territorios palestinos, principalmente en Gaza, que han causado la pérdida de numerosas vidas civiles, señala hoy un reporte.

En un comunicado, la Cancillería paquistaní afirmó que esas acciones contravienen el espíritu del acuerdo de paz firmado en Sharm el-Sheij en presencia de dignatarios del mundo musulmán y árabe, Estados Unidos, Europa y las Naciones Unidas.

Al respecto, Islamabad instó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes y eficaces para poner fin a esas violaciones y garantizar la plena aplicación del alto el fuego y la protección de los palestinos.

También reafirmó su apoyo inquebrantable al pueblo palestino y exigió el cese inmediato de las hostilidades israelíes.

La Cancillería reiteró la postura de principios del Gobieno sobre el establecimiento de un Estado de Palestina independiente, soberano, viable y contiguo, basado en las fronteras anteriores a junio de 1967, con Al-Quds Al-Sharif como su capital.

Desde el pacto del 10 de octubre para una tregua de los ataques de Israel en Gaza, el ejército sionista mató a más de 100 palestinos e hirió a otros 230, denunciaron autoridades de Ramala.

También las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes ejecutaron más de 158 ataques contra recolectores de aceitunas desde el comienzo de la temporada actual en la ocupada Cisjordania.

De acuerdo con expertos, el actuar de Israel muestra el irrespeto del Gobierno sionista a cualquier acuerdo por el fin de las hostilidades contra los palestinos o a las normas internacionales que regulan el comportamiento de los Estados.

Además, representa la intención manifiesta de Tel Aviv de continuar sin reparos el genocidio contra la población palestina.

