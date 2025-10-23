Real Madrid y Barcelona victoriosos, umbral del Clásico

En los prolegómenos, Real Madrid y Barcelona victoriosos en Champions League, nada mejor hoy en la antesala del Clásico de LaLiga de Fútbol de España este domingo.

Por Fausto Triana

Aunque fue un partido bastante disputado y trabajoso, los merengues solventaron su duelo con la Juventus en el Santiago Bernabéu, el mismo escenario que tendrá todos los focos de los amantes del balompié en el mundo.

Todo a su tiempo. Las buenas noticias para la “casa blanca” fueron el primer gol de la temporada del inglés Jude Bellingham, el todavía muy joven centrocampista ofensivo, que se encontró en el área un rebote tras disparo del brasileño Vinicius Junior para el único tanto del duelo contra los italianos a los 57 minutos.

También un partidazo del turco Arda Guller, volante creativo que cada vez más se afianza como líder de la posición y, para no variar, el francés Kylian Mbappé, con disparos a puerta repelidos por el portero Di Gregorio, junto con jugadas llenas de virtuosismo.

Por si fuera poco, el belga Thibaut Courtois, en su partido 300 con el Real Madrid, decisivo con un par de blocajes excelentes.

Otro que salió por la puerta ancha en la jornada europea fue el Athletic de Bilbao, que logró remontar ante el combativo Qarabag para finalmente imponerse 3-1, con dos goles de Guruzeta y otro de Robert Navarro.

En la primera fecha del martes, el Barça cargó las pilas y goleó al Olympiacos 6-1, con hat-trick del prometedor Fermín López, mientras el Atlético Madrid recibió paliza del Arsenal con revés 0-4.

Además, el Villarreal cedió ante el Manchester City 0-2.

En todo caso, buenas sensaciones tanto para el líder de LaLiga, Real Madrid (24 puntos) y el sublíder Barcelona (22) en el preámbulo del Clásico, un partido que por lo general saca chispas y tiene tradicionalmente una enorme atención mediática.

Para Xabi Alonso, técnico de los merengues desde el comienzo de la actual temporada, es otra prueba de fuego. Tendrá miradas inquisidoras después de caer ante el Atleti 2-5 en el derbi madrileño.

Hansi Flick, el entrenador alemán que parece haber perdido la elegancia de la sobriedad, no podrá estar en el banquillo de los azulgrana, tras ser expulsado contra el Osasuna en la pasa fecha de LaLiga.

