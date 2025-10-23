ONU alerta sobre millones de toneladas de escombros en Gaza

Más de 61 millones de toneladas de escombros están hoy esparcidos por la Franja de Gaza como resultado de dos años de agresión israelí, denunció hoy una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Barrios enteros fueron arrasados y las familias buscan agua y refugio entre las ruinas, alertó en la red social […]

Más de 61 millones de toneladas de escombros están hoy esparcidos por la Franja de Gaza como resultado de dos años de agresión israelí, denunció hoy una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Barrios enteros fueron arrasados y las familias buscan agua y refugio entre las ruinas, alertó en la red social X el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa).

La ayuda humanitaria de Unrwa continúa bloqueada, pero nuestros equipos siguen prestando asistencia vital, señaló la institución en alusión a las medidas adoptadas por Israel que impiden un flujo constante de productos vitales a Gaza, pese al alto el fuego acordado.

Esta semana, el Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Palestina, Jacco Cilliers, afirmó que la gestión de residuos sólidos en la Franja de Gaza representa un desafío importante para los esfuerzos de reconstrucción.

En la actualidad supervisamos 47 sitios temporales de recolección de residuos para garantizar la seguridad de las comunidades vecinas, detalló el funcionario, citado por la agencia oficial de noticias Wafa.

“Desafortunadamente, muchos desplazados internos viven cerca de estos sitios, pero estamos trabajando para rehabilitarlos y cubrirlos para evitar la propagación de enfermedades entre la población”, expresó.

Cilliers destacó que la gestión de residuos sólidos en el enclave costero es una enorme tarea y una parte esencial del proceso de reconstrucción.

Hace una semana, en Ginebra, el funcionario estimó que la reconstrucción de ese territorio, tras dos años de agresión israelí, costará al menos 70 mil millones de dólares, de los cuales se necesitarán 20 mil millones en los próximos tres años para hacer viable la vida allí.

Reveló que las agencias de la ONU removieron unas 81 mil toneladas de escombros en Gaza, que equivalían en volumen a 31 mil camiones.

La Oficina de Medios de Prensa del Gobierno en Gaza estimó recientemente que el territorio está cubierto por entre 65 y 70 millones de toneladas de escombros y desechos como consecuencia de la guerra.

Las proyecciones iniciales indican la presencia de aproximadamente 20 mil explosivos sin detonar, incluidas bombas y misiles lanzados por las tropas del vecino país, subrayó.

Esa situación plantea una amenaza importante a las vidas de civiles, por lo cual se requieren cuidadosas consideraciones de ingeniería y seguridad antes de que pueda comenzar cualquier trabajo de remoción, advirtió.

Foto: Tomada de Prensa Latina

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959