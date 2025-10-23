Tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán en dos días

En su aviso número ocho, la entidad científica precisa que Melissa se encuentra a 390 km al sur-sureste de Jamaica y a 485 km al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, por lo que afectará a ambas naciones el fin de semana.
La decimotercera tormenta de la actual temporada ciclónica se mueve lento hacia el oeste-noroeste a seis km/h, y se pronostica un movimiento hacia el noroeste o hacia el norte durante los próximos días, con un giro hacia el oeste durante el fin de semana.
El reporte alerta que las autoridades de Haití, República Dominicana y Cuba
deben monitorear el progreso de Melissa, pues traerá de cinco a 10 pulgadas de lluvia al
el sur de República Dominicana, de Haití y el este de Jamaica hasta el domingo, con posibles cantidades localmente más altas.
La actual temporada ciclónica, que arrancó el 1 de junio último y se extiende hasta el 30 de noviembre, ha tenido una evolución inédita en comparación con ciclos anteriores.
Hasta el momento se han formado siete tormentas tropicales, una subtropical y cuatro huracanes y ahora Melissa.