Tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán en dos días

Sin cono de trayectoria aún definido, pero con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), la tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán en par de días, advierte hoy el Centro Nacional de Huracanes.

En su aviso número ocho, la entidad científica precisa que Melissa se encuentra a 390 km al sur-sureste de Jamaica y a 485 km al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, por lo que afectará a ambas naciones el fin de semana.

La decimotercera tormenta de la actual temporada ciclónica se mueve lento hacia el oeste-noroeste a seis km/h, y se pronostica un movimiento hacia el noroeste o hacia el norte durante los próximos días, con un giro hacia el oeste durante el fin de semana.

El reporte alerta que las autoridades de Haití, República Dominicana y Cuba

deben monitorear el progreso de Melissa, pues traerá de cinco a 10 pulgadas de lluvia al

el sur de República Dominicana, de Haití y el este de Jamaica hasta el domingo, con posibles cantidades localmente más altas.

La actual temporada ciclónica, que arrancó el 1 de junio último y se extiende hasta el 30 de noviembre, ha tenido una evolución inédita en comparación con ciclos anteriores.

Hasta el momento se han formado siete tormentas tropicales, una subtropical y cuatro huracanes y ahora Melissa.

