Dedicará Ballet Nacional de Cuba gala homenaje a Naciones Unidas

El Ballet Nacional de Cuba (BNC), Patrimonio Cultural de la Nación, celebrará el aniversario 81 de la Organización de Naciones Unidas, con una función de gala que tendrá lugar el sábado 24 de octubre, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional a las 7:00 p.m.

Según precisa una información del equipo de prensa del BNC, en esa ocasión, la compañía presentará “Giselle”, en versión de Alicia Alonso (1920-2019) sobre la coreografía de Jean Coralli (1779-1854) y Jules Perrot (1810-1892), con Viengsay Valdés y Dani Hernández en los roles de Giselle y Albrecht, respectivamente, junto a Ernesto Díaz como Hilarión y Gabriela Druyet como la Reina de las Willis.

Al siguiente día, el domingo 25, a las 5:00 p.m., “Giselle” subirá nuevamente a escena, con un elenco protagonizado por Anette Delgado, en el rol titular, Ányelo Montero como Albrecht, Ernesto Díaz como Hilarión y Nadila Estrada como la Reina de las Willis.

Estas funciones serán las primeras representaciones de ese ballet romántico que el BNC presentará en la isla tras de la exitosa gira realizada por escenarios de la Federación de Rusia, que incluyeron actuaciones en los teatros Mariinsky de San Petersburgo y Bolshoi de Moscú.

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