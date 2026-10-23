Distribuyen alimentos a personas en situación de vulnerabilidad en Bayamo

La Empresa Provincial de Alimentos inició la distribución de productos destinados a personas en situación de vulnerabilidad, correspondientes a dos meses.

Cada beneficiario recibirá diez libras de arroz, dos libras de chícharos y dos libras de azúcar, según explicó Xiomara Lorenzo Ramírez, directora de la UEB 660 Mercado Paralelo, perteneciente a la Empresa Municipal de Alimentos.

La distribución comenzó ayer en la zona de San Juan El Cristo, conocida también como La Doce, y continúa hoy en El Horno, comunidad que atiende además a los beneficiarios de El Almirante.

El proceso se realiza a partir de los listados entregados por la Oficoda. Posteriormente, las unidades de comercio confeccionan las ofertas, cobran los productos y entregan la mercancía a los beneficiarios.

La medida se extenderá de manera gradual a los diferentes municipios y consejos populares, de acuerdo con la organización establecida para garantizar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Radio Bayamo