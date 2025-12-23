Béisbol5 de Cuba, mejor equipo latino de 2025

El equipo juvenil cubano de Béisbol5 ganó en estrecha porfía el apartado colectivo en la Encuesta de la agencia Prensa Latina para escoger a los mejores deportistas de Latinoamérica y el Caribe en 2025.

En Tepic, México, se vivió la segunda experiencia en un Campeonato Mundial juvenil, y para Cuba fue tan exitosa como la primera, con apenas un set perdido, y otra hornada de muchachos cargados de talento.

Hubo algunos partidos que se complicaron, pero los antillanos sacaron la astucia del jugador de barrio que no se compra en ningún establecimiento comercial, y bien dirigidos por sus entrenadores lograron fabricar las carreras necesarias en cada caso.

No fue obstáculo que seis de los ocho integrantes de la escuadra pisaran por primera vez un cuadrilátero que no fuera doméstico, y el trono sigue teniendo el mismo dueño aunque la joven disciplina sigue creciendo a nivel planetario.

La meta de estos muchachos está en los venideros Juegos Olímpicos de la Juventud, donde debutará esta modalidad, y lanzaron la seria candidatura a la corona, por si a alguien le quedaban dudas.

El sector colectivo estuvo reñido hasta el último día, cuando en un esprint espectacular el Béisbol5 cubano aventajó a la selección argentina de fútbol, clasificada a la Copa Mundial 2026 y líder de las eliminatorias de Sudamérica.

La diferencia fue de apenas cuatro votos, 37 por 33, y se decidió en las últimas horas, con una avalancha de medios cubanos que se decantaron por sus compatriotas.

Fue la décima vez que se impuso un equipo de Cuba desde la creación de esta acápite en 1980, y la primera para esta disciplina de reciente creación.

Entre estos dos equipos se llevaron más de la mitad de los sufragios, aunque también se sumaron a la pugna sobre todo varios elencos de Brasil.

La selección femenina de voleibol, segundo lugar en la Liga de las Naciones y bronce en el Mundial de Tailandia, y los clubes Flamengo de baloncesto (campeón de la Basketball Champions League Américas) y fútbol (titular de la Copa Libertadores) recibieron bastantes preferencias.

También fueron votados el elenco de softbol de Venezuela, las selecciones de fútbol de Panamá, Nicaragua, Bolivia y Haití, y las novenas de béisbol Diablos Rojos de México y Leones del Escogido de República Dominicana.

Completaron el listado de merecedores de papeletas el seleccionado salvadoreño de fútbol playa, el club mexicano de fútbol Cruz Azul y las Águilas Cibaeñas, del béisbol de República Dominicana.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959