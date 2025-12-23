Leyanis Pérez reina en la 61 Encuesta Deportiva de Prensa Latina

Con apenas 23 años de edad, la triplista cubana Leyanis Pérez fue coronada hoy como Mejor Atleta Femenina de Latinoamérica en la 61 Encuesta Deportiva de Prensa Latina.

La natural de la occidental provincia de Pinar del Río, más que un año glorioso firmó una travesía histórica. Saltó contra el pasado, contra las dudas y contra sí misma, hasta convertir la arena en territorio conquistado. Cada batida suya llevó el pulso de una generación que se negó a heredar silencios y decidió escribir su nombre con distancia y fuego.

Marzo la vio alzarse con la corona en el Campeonato Mundial bajo techo de Nanjing, China, cuando su cuerpo se estiró hasta los 14,93 metros y el planeta volvió a mirar a Cuba como cuna del triple salto.

Septiembre confirmó la profecía en la cita del orbe al aire libre de Tokio, Japón: 14,94 metros para ceñirse el oro, por delante de la dominiquesa Thea LaFond, campeona olímpica en París 2024, y de la venezolana Yulimar Rojas, recordista mundial, que regresaba de una lesión. Más que una revancha fue una consagración.

Entre ambas cimas, la constancia tuvo nombre propio. Por segundo año consecutivo, Leyanis se adueñó de la Liga del Diamante, coronando en Zúrich unas finales que ganó con 14,91 metros. Antes había sido segunda en Roma (14,46) y vencedora en Oslo (14,72) y Bruselas (14,78), como quien afila el carácter salto a salto.

Ese crecimiento tuvo una herida como punto de partida. En los Juegos Olímpicos de París 2024, Leyanis quedó fuera del podio. No faltaron piernas ni talento, quizá sobró juventud. Aquella experiencia, amarga y silenciosa, la obligó a madurar a golpes de realidad. De allí salió una atleta distinta, más consciente de sí misma, más fuerte por dentro.

Regresó con una determinación que ya no pidió permiso. Se desquitó con creces: rompió una racha de 16 años sin una cubana en lo más alto del triple mundial y firmó un año de ensueño como líder indiscutible de la temporada y dueña de la mejor marca del curso.

La Encuesta no dejó dudas. Un total de 73 medios de prensa de 17 países y tres continentes la eligieron por abrumadora mayoría, por encima de otras mujeres que también hicieron historia en 2025.

Fueron los casos de la patinadora salvadoreña Ivonne Nochez, la jabalinista ecuatoriana Juleisy Angulo y la arquera mexicana Andrea Becerra, quienes la siguieron en el listado final, pero entre las tres alcanzaron apenas un cuarto de sus votaciones.

Así, Leyanis se convirtió en la novena atleta cubana en conquistar esta distinción desde su creación en 1964 y se sentó a la mesa de luminarias de la talla de Ana Fidelia Quirot, Maritza Martén, Mireya Luis, Daimí Perniá, Osleidys Menéndez, Zulia Calatayud, Yargelis Savigne y Omara Durand.

Leyanis Pérez ya no es una promesa ni un destello pasajero: es una realidad que se impone. Cada huella que deja sobre la pista confirma una certeza construida con sacrificio, aprendizaje y carácter. Su salto ya no anuncia el futuro, lo gobierna.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959