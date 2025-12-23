Manzanillo celebra el 67 aniversario del Triunfo de la Revolución con acto político y cultural.

El municipio de Manzanillo acogió el acto político-cultural municipal por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana, reporta desde ese territorio Roberto Mesa Matos

La celebración reunió a autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, junto a trabajadores, estudiantes, combatientes y representantes de las organizaciones políticas y de masas.

El evento destacó la unidad del pueblo para enfrentar los desafíos del último año y premió a centros laborales con resultados relevantes en la gestión económica y de servicios.

La presidencia del acto la integraron Reynier Beltrán Sánchez, primer secretario del PCC en Manzanillo; Rocío Naranjo Figueredo, presidenta del Gobierno municipal, y el intendente Dunier Tamayo Casanova.

Durante la actividad, se estimularon de forma pública a organismos y entidades, tanto estatales como no estatales, que sobresalieron por sus resultados en el complejo escenario económico del año.

La parte cultural de la conmemoración contó con la actuación del reconocido sonero Cándido Fabré. El artista, conocido como el Cantor del Pueblo, dedicó su presentación a la memoria de su madre, Sixta Fabré, al cumplirse 15 años de su fallecimiento.

Al acto asistieron como invitados Glorias del Deporte y otras personalidades de la cultura de la provincia de Granma.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma