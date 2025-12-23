Reciben jóvenes de Media Luna Reconocimiento Especial por su labor en la recuperación tras el Huracán Melissa

La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en el municipio de Media Luna fue distinguida durante el Acto Municipal por el 67 aniversario del Triunfo de la Revolución. El reconocimiento destaca su entrega, compromiso y solidaridad en las labores de recuperación tras el paso del Huracán Melissa, tanto en su territorio como en la hermana provincia de Santiago de Cuba.

Reconocimiento Especial fue otorgado al Secretariado Municipal de la FEEM en el marco de las celebraciones por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución y la liberación de Media Luna.

La distinción valora específicamente el trabajo solidario de los jóvenes estudiantes durante la compleja etapa de recuperación tras los daños causados por el Huracán Melissa.

Su actuación no se limitó al territorio granmense, extendiéndose también a labores de apoyo en la provincia de Santiago de Cuba.

El ejemplo de estos estudiantes confirma el papel protagónico de la juventud medialunera, que con sus ideales y disposición de servicio se pone al frente en los momentos más difíciles.

¡Felicitamos a estos jóvenes por demostrar que los valores de la Revolución se defienden cada día con amor, trabajo y unidad solidaria

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma