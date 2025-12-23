Media Luna conmemora 67 aniversario de su liberación con acto político-cultural

La Plaza de la Cultura de Media Luna acogió este 23 de diciembre el acto central por el 67 aniversario de la liberación del municipio, en una jornada que también rindió homenaje al próximo aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana.

Autoridades políticas, gubernamentales y residentes del territorio reafirmaron su compromiso con la historia y el proyecto revolucionario. Durante la ceremonia, distinguieron a trabajadores y estudiantes con reconocimientos por su consagración, disciplina y resultados académicos y laborales.

Aliuska Jerez Aguilar, miembro del Buró Político del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba y Primera Secretaria en el territorio, pronunció las palabras centrales. “El año que viene exige más unión, más inteligencia y más trabajo”, afirmó.

Jerez Aguilar recordó el legado de figuras medialuneras como Celia Sánchez, Raúl Podio y Vilo Acuña. “Media Luna tiene en sus manos no solo rendir homenaje a la historia, sino construir el presente que merecemos”, destacó en su intervención.

El acto combinó el reconocimiento a la trayectoria histórica del municipio con un llamado a enfrentar los desafíos del próximo año mediante la unidad y el trabajo colectivo.

