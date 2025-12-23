Media Luna conmemora 67 aniversario de su liberación con acto político-cultural

Autoridades políticas, gubernamentales y residentes del territorio reafirmaron su compromiso con la historia y el proyecto revolucionario. Durante la ceremonia, distinguieron a trabajadores y estudiantes con reconocimientos por su consagración, disciplina y resultados académicos y laborales.
Aliuska Jerez Aguilar, miembro del Buró Político del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba y Primera Secretaria en el territorio, pronunció las palabras centrales. “El año que viene exige más unión, más inteligencia y más trabajo”, afirmó.
Jerez Aguilar recordó el legado de figuras medialuneras como Celia Sánchez, Raúl Podio y Vilo Acuña. “Media Luna tiene en sus manos no solo rendir homenaje a la historia, sino construir el presente que merecemos”, destacó en su intervención.
El acto combinó el reconocimiento a la trayectoria histórica del municipio con un llamado a enfrentar los desafíos del próximo año mediante la unidad y el trabajo colectivo.