La directora de CNCTV Granma, Sucel Domínguez Serrano, resumió el sentimiento de la jornada en sus redes sociales, afirmando: “Con la fuerza de todos, con todas las manos la vida fluye mejor”.
Este encuentro sirvió también como preámbulo a la celebración del aniversario 67 del Triunfo de la Revolución, reforzando los valores de unidad y compromiso social.
Bajo la etiqueta #GranmaConmigoCuenta, el equipo reafirmó su vocación a servicio del pueblo de Granma.
El mensaje final del colectivo extendió los deseos de un feliz fin de año y un 2026 cargado de esperanza para todos los granmenses.