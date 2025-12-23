El colectivo del Canal CNCTV Granma unió el trabajo a la tradición en una jornada de fin de año que combinó el aporte voluntario de limpieza y embellecimiento de la institución con una tradicional caldosa. La actividad, organizada por la sección de base de la Central de Trabajadores de Cuba, reflejó el espíritu de unión y colaboración en el colectivo de trabajadores.

La directora de CNCTV Granma, Sucel Domínguez Serrano, resumió el sentimiento de la jornada en sus redes sociales, afirmando: “Con la fuerza de todos, con todas las manos la vida fluye mejor”.

Este encuentro sirvió también como preámbulo a la celebración del aniversario 67 del Triunfo de la Revolución, reforzando los valores de unidad y compromiso social.

Bajo la etiqueta #GranmaConmigoCuenta, el equipo reafirmó su vocación a servicio del pueblo de Granma.

El mensaje final del colectivo extendió los deseos de un feliz fin de año y un 2026 cargado de esperanza para todos los granmenses.

