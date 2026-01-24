Evalúa Consejo de Gobierno en Granma aseguramientos para la zafra azucarera

Bayamo, Granma. – A los aseguramientos de la zafra azucarera en la provincia de Granma, que debe iniciar en los próximos días, dio prioridad este viernes el Consejo de Gobierno provincial encabezado por la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez. La sesión abordó un amplio orden del día que incluyó también una evaluación crítica de la atención […]

Bayamo, Granma. – A los aseguramientos de la zafra azucarera en la provincia de Granma, que debe iniciar en los próximos días, dio prioridad este viernes el Consejo de Gobierno provincial encabezado por la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez.

La sesión abordó un amplio orden del día que incluyó también una evaluación crítica de la atención a la población y el seguimiento a la recuperación tras desastres naturales.

Con prioridad máxima el Consejo dedicó un análisis exhaustivo a los preparativos de la zafra 2026, una tarea definida como compleja pero ineludible.

Terry Gutiérrez enfatizó que “no podemos renunciar a producir el azúcar requerido” y recalcó la necesidad de apoyarse en la intersectorialidad y el concurso de todos los municipios.

Leticia Martínez Hernández, coordinadora en Granma del Grupo Azucarero AzCuba, ofreció un parte alentador sobre el estado industrial e informó que el central Enidio Díaz Machado, de Campechuela, está prácticamente al 99 por ciento de sus reparaciones y que una prueba técnica definirá la fecha exacta de inicio de la molida.

La provincia tiene el compromiso de producir más de 17 mil toneladas de azúcar para la canasta básica y el sector social.

Dada la limitación de recursos, la estrategia descansa fundamentalmente en el esfuerzo humano, con el uno de la tracción animal. Se priorizará el corte manual, que representará casi el 80% del volumen de caña a moler.

Para estimular la participación, se establecieron importantes incentivos económicos: el precio base para los macheteros se fijó en 700 pesos por tonelada de caña, lo que puede generar ingresos mensuales entre 20 y 22 mil pesos.

Radio Bayamo