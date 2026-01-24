Reafirma Cuba compromiso con enseñanza gratuita y de calidad

La Habana-. Cuba ratificó hoy su compromiso con una enseñanza gratuita, universal y de calidad, al celebrarse el Día Internacional de la Educación, reconocido como un derecho humano fundamental. A través de un mensaje en la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que este principio constituye un pilar inquebrantable de la soberanía […]

La Habana-. Cuba ratificó hoy su compromiso con una enseñanza gratuita, universal y de calidad, al celebrarse el Día Internacional de la Educación, reconocido como un derecho humano fundamental.

A través de un mensaje en la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que este principio constituye un pilar inquebrantable de la soberanía nacional y del proyecto de justicia social cubano.

Un logro de la Revolución que defendemos cada día, subrayó la Cancillería cubana.

“En Día Internacional de la Educación, #Cuba reafirma compromiso con enseñanza gratuita, universal y de calidad como #DDHH fundamental y pilar inquebrantable de nuestra soberanía y de nuestro proyecto de justicia social. | Un logro de la Revolución que defendemos cada día”.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, se sumó en la misma plataforma a la celebración y reiteró el compromiso de Cuba no solo con garantizar este derecho humano fundamental en el ámbito nacional, sino también con el respeto, la promoción y la protección del mismo para el desarrollo de la humanidad.

El Canciller cubano llamó la atención sobre las alarmantes cifras globales que persisten en materia de exclusión educativa.

Resulta inaceptable que aún en el mundo 244 millones de niños y jóvenes estén sin escolarizar y 617 millones de niños y adolescentes no puedan leer ni tener los conocimientos básicos de matemáticas, escribió.

Rodríguez Parrilla enfatizó que garantizar el derecho a la educación es un imperativo moral para todos, y lo definió como un medio indispensable para promover una cultura de paz, de entendimiento y de no discriminación.

El Día Internacional de la Educación, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2018, se celebra cada 24 de enero para subrayar la importancia de ese derecho humano fundamental en el desarrollo sostenible y la paz.

Cubadebate