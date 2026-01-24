Médicos de la ELAM laboran en zonas afectadas por incendios en Chile

graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) labora hoy en la región del Biobío en la atención a las víctimas de los devastadores incendios forestales que asolan el centro-sur del país.Por Carmen Esquivel La brigada, coordinada por Cindy Álvarez, instaló un puesto de salud en el barrio chino de Lirquén, de la comuna de […]

graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) labora hoy en la región del Biobío en la atención a las víctimas de los devastadores incendios forestales que asolan el centro-sur del país.

Por Carmen Esquivel

La brigada, coordinada por Cindy Álvarez, instaló un puesto de salud en el barrio chino de Lirquén, de la comuna de Penco, una de las localidades más afectadas por el siniestro, con el 80 por ciento de las viviendas calcinadas.

“Ahí damos consultas, pero además de eso nosotros como ELAM vamos al terreno donde está la gente que se le quemó su casa y no puede salir porque tienen que limpiar y sacar escombros”, declaró a Prensa Latina el doctor Mario Gómez Mannarelli.

Explicó que primero hacen un estudio de la cantidad de niños y adultos, si tienen alguna patología crónica, si están descompensados, y a partir de ahí les entregan los medicamentos que necesitan.

“Esa es nuestra forma de actuar siempre ante los desastres. Es lo que aprendimos en Cuba”, dijo.

Los incendios forestales dejaron un saldo preliminar de 21 muertos, más de dos mil viviendas destruidas y 20 mil damnificados.

“Nosotros en la noche vamos a los albergues, donde la gente viene a dormir y siempre hay necesidades. Hay muchos trastornos ansiosos postraumáticos porque lo perdieron todo», explicó el doctor.

Los médicos, que forman parte de la ONG de Desarrollo ELAM-Chile, viajaron hasta el Biobío por sus propios medios y llevaron sus medicamentos.

“Somos el ejército de Batas Blancas y nos presentamos como médicos graduados en Cuba, de la ELAM y de la Brigada Henry Reeve”, concluyó.

Equipos de la Corporación Nacional Forestal, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad, apoyados por maquinarias y aviones, trabajan en el control de las llamas, donde también hay brigadas de Médicos de la ELAM laboran en zonas afectadas por incendios en Chile, México y Uruguay.

