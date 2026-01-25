Nueva muerte a manos del ICE sacude a Minesota

Una persona murió en la ciudad estadounidense de tras ser baleado por agentes federales de inmigración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, elevando la tensión en esa urbe de Minnesota. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo en la red social X que había hablado con la Casa Blanca «después de otro horrible […]

Una persona murió en la ciudad estadounidense de tras ser baleado por agentes federales de inmigración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, elevando la tensión en esa urbe de Minnesota.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo en la red social X que había hablado con la Casa Blanca «después de otro horrible tiroteo por parte de agentes federales esta mañana».

«Minnesota ya está harta. Esto es repugnante”, subrayó el gobernador demócrata, quien advirtió: “El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ya», enfatizó.

Funcionarios locales explicaron que el asesinato ocurrió cerca de la avenida Nicollet y la calle 27, en el lado sur, e identificaron a la víctima como un hombre, lo que provocó un enfrentamiento en la zona entre agentes federales y manifestantes. De acuerdo con testigos los agentes desplegaron agentes químicos irritantes.

«Pedimos al público que mantenga la calma y evite la zona», alertó un comunicado de la ciudad en las redes .

Para la tarde de este sábado, grupos comunitarios planean una vigilia y protesta, no muy lejos de donde ocurrió este trágico incidente.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, emitió un comunicado esta mañana en el cual informó que se está trabajando con la Oficina de Investigación Criminal (BCA) para «coordinar una respuesta estatal».

Ayer los residentes de Minneapolis volvieron a llenar las gélidas calles de la ciudad con una masiva protesta -que encontró eco en Nueva York, Los Ángeles y Maine- para exigir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abandone sus vecindarios.

El pasado 7 de enero, un oficial del ICE disparó fatalmente a Renee Good, de 37 años, ciudadana estadounidense residente en Minneapolis en medio de un operativo de control migratorio.

Una semana después, otro agente se vio involucrado en un tiroteo en el que resultó herido en una pierna un migrante de origen venezolano.

El presidente Donald Trump estaría mostrando cierta preocupación de que su mensaje sobre la inmigración pierda apoyo por las protestas en curso y las imágenes provenientes de Minnesota, mientras crece la indignación entre los ciudadanos del país por las escenas caóticas que publican sobre lo que está aconteciendo allí.

Donald Trump, otra vez en defensa del ICE

El presidente Donald Trump salió en defensa de los agentes federales y criticó a las autoridades locales, acusándolas de estar detrás de un “fraude masivo” de más de 100 000 millones de dólares en los últimos años.

“Gran parte de lo que están presenciando es un encubrimiento de este robo y fraude”, manifestó el líder republicano, al acusar a las autoridades locales de “incitar la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”.

“¿De qué va todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los oficiales de ICE? ¿El alcalde y el gobernador los despidieron?”, aseveró en otro mensaje.

Por su parte, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, acusó a las autoridades locales de Minesota de negarse a responder a las peticiones de los agentes del ICE. “Cuando visité Minnesota, lo que más deseaban los agentes del ICE era colaborar con las autoridades locales para que la situación sobre el terreno no se descontrolara”, señaló Vance, indicando que “los dirigentes locales de Minesota hasta ahora se han negado a responder a esas solicitudes”.

Cubadebate