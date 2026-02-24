Trump va con malas notas al discurso del Estado de la Unión

El presidente Donald Trump enfrentará hoy su discurso del Estado de la Unión con más del 60 por ciento de desaprobación a su gestión; y con la creencia entre los estadounidenses de que el país va en la dirección equivocada.

Así arrojó la más reciente encuesta de la cadena CNN realizada por SSRS, en la cual los entrevistados cuestionaron cada vez las prioridades de Trump y expresaron sus dudas acerca de si sus políticas son favorables para la nación.

El sondeo mostró otro preocupante indicador de cara a las elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre y es que el respaldo a Trump entre los votantes independientes cayó a un nuevo mínimo.

Solo el 32 por ciento de los ciudadanos afirma que el mandatario ha tenido las prioridades correctas, pero el 68 por ciento opina que no prestó suficiente atención a los problemas más importantes del país.

Trump hablará en el Capitolio durante una sesión conjunta del 119 Congreso, luego de aceptar en enero la invitación que le hiciera el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

El SOTU es la oportunidad para que el ocupante del Despacho Oval exponga los objetivos de administración y aborde los desafíos más urgentes del país.

Esta noche, en horario estelar, la tarea de Trump será tratar de convencer a los escépticos que sus políticas funcionan, aunque tal vez tenga que reajustar aquello que dijo en su discurso inaugural el 20 de enero del pasado año de que con su vuelta a la Casa Blanca había comenzado la edad de oro para Estados Unidos.

La intervención del presidente, quien ya anticipó que dará un discurso largo, marcará el inicio no oficial de la campaña rumbo a las elecciones intermedias.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959