Paneles solares y más solidaridad de Brasil para Cuba

Activistas brasileños lanzaron una campaña solidaria para dotar de paneles solares a las escuelas de Cuba, recaudar fondos y visibilizar el creciente impacto hasta hoy del bloqueo económico de Estados Unidos contra el país caribeño.

Por Diony Sanabia

La iniciativa es promovida por la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas, capítulo Brasil, y comenzó a circular de manera preliminar la víspera, precisó Fernanda Tardim, una de sus coordinadoras, en declaraciones exclusivas a Prensa Latina.

“Empezamos la campaña ayer, nuestra intención es conseguir paneles que cubran todas las escuelas cubanas”, explicó Tardim, quien reside en Vitória, estado de Espírito Santo.

Manifestó que se persigue que el gigante sudamericano asuma la responsabilidad principal en este ámbito específico, mientras otros países impulsan acciones de apoyo a la mayor de las Antillas en sectores distintos.

Aclaró que la presentación oficial de este esfuerzo ocurrirá pasado mañana, de manera virtual y con la participación de artistas e intelectuales brasileños; aunque, recalcó, ya se recibieron donaciones y manifestaciones de respaldo.

Entre las casi 20 organizaciones y entidades vinculadas a la campaña están el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el Movimiento de los Pequeños Agricultores y la Central Única de los Trabajadores.

Tardim señaló que Brasil, con más de 220 millones de habitantes, tiene gran potencial para movilizar un amplio respaldo ciudadano en el actual contexto.

“Queremos llegar al mayor número de personas”, afirmó, antes de referirse a la intención de sensibilizar a sus compatriotas sobre la situación de Cuba, que está señalada, según una orden ejecutiva del presidente Donald Trump el pasado 29 de enero, como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Tal determinación, rechazada en diversas partes del mundo, también intenta imponer aranceles adicionales a las naciones que suministren petróleo al país antillano.

A juicio de Tardim, esa política norteamericana es un bloqueo genocida; ese es su nombre, no se denomina de otra manera, enfatizó sobre el cerco que obstaculiza el desarrollo cubano en diferentes áreas.

“Seguimos con las campañas para recolectar medicamentos y alimentos, pero también queremos avanzar en paralelo con esta de los paneles solares”, enfatizó.

Por otra parte, destacó el respaldo de diputados brasileños aliados con Cuba y expresó confianza en que la movilización social fortalezca los lazos históricos de solidaridad entre ambos pueblos.

“Resistiremos, porque estamos juntos”, manifestó la activista, y ponderó, además, lo que definió como una lección del pueblo cubano ante las adversidades.

Para varias voces, esta iniciativa refuerza la tradicional cooperación entre movimientos sociales brasileños y la isla caribeña, en un momento en el cual la solidaridad se articula cada vez más a través de redes continentales.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959