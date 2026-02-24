José Martí y la forja de la Guerra Necesaria

La Guerra Necesaria, iniciada el 24 de febrero de 1895, fue la culminación de un proyecto meticulosamente organizado por José Martí. Considerado el "más grande pensador político hispanoamericano del Siglo XIX", dedicó sus últimas energías a evitar los errores de las guerras anteriores.

Martí concibió una estructura para aglutinar a veteranos y nuevas generaciones: el Partido Revolucionario Cubano (PRC), fundado el 10 de abril de 1892 en Nueva York. Según sus bases, buscaba “la independencia absoluta de la Isla de Cuba, y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico”. En marzo de 1892 creó el periódico Patria como herramienta de la “batalla de ideas”.

Entre 1890 y 1895, Martí visitó más de 60 comunidades de patriotas. En 1893 escribió a Antonio Maceo:

“Las manos las he tenido ocupadas… en una labor bestial y sin descanso… en ir levantando, hombre por hombre, todo este edificio… Vengo de tres días de esfuerzo angustioso en Tampa, para ponerle un poco de harina al pan”.

A José Dolores Poyo le adelantaba: “sigo viaje, a ordenar con dos entrevistas la propaganda en La Habana”.

LA ORDEN Y ALZAMIENTO DEL 24 DE FEBRERO

Pese al decomiso de armas en Fernandina (enero de 1895), Martí firmó la orden de alzamiento el 29 de enero en Nueva York. Instruía a Juan Gualberto Gómez: “autoriza el alzamiento simultáneo… durante la segunda quincena —y no antes— del mes de febrero”. Se escogió el 24 de febrero, aprovechando los carnavales.

Aunque fracasó en occidente por delaciones, en oriente se levantaron 35 localidades con veteranos como Guillermón Moncada y Bartolomé Masó.

Martí desembarcó por Playitas de Cajobabo el 11 de abril de 1895. En su diario escribió: “Dicha grande”. El 5 de mayo se reunió con Máximo Gómez y Antonio Maceo en La Mejorana para consolidar los planes. En carta a Federico Henríquez y Carvajal (25 de marzo) justificó su presencia: “Yo evoqué la guerra: mi responsabilidad comienza con ella… Para mí la patria no será nunca triunfo, sino agonía y deber”.

El 19 de mayo de 1895, en Dos Ríos, Martí se lanzó al combate contra una columna española. El historiador Pedro Pablo Rodríguez señala: “Podemos inferir… su afán de cumplir el deber moral de empuñar el arma… en vista de ser el Delegado la figura máxima del Partido”.

Martí cayó abatido. Su muerte confirmó su coherencia: había ido a Cuba a cumplir el deber que él mismo se impuso: encabezar la guerra que haría posible la independencia de Cuba.

Fuentes consultadas

Anaisis Hidalgo Rodríguez