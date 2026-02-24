Legado de una frecuencia “Rebelde”

A 67 años de su primera transmisión, Radio Rebelde, la "voz de la Sierra Maestra" se yergue como un monumento sonoro a la verdad. Fundada en el fragor de la lucha, no solo informó, sino que articuló militar y políticamente a un pueblo en armas.

EL NACIMIENTO

La génesis de Radio Rebelde se remonta a 1957, en los primeros y duros meses de la guerra. El Comandante Ernesto Che Guevara, con su increíble visión estratégica, comprendió que la guerrilla no solo debía ganar batallas, sino también la guerra de las ideas.

Frente a una prensa nacional mayoritariamente controlada o cómplice de la tiranía de Fulgencio Batista, y que difundía incesantemente noticias falsas sobre la muerte de los rebeldes, se hacía imperativo crear un medio propio .

La tarea no fue sencilla. El Che solicitó al Movimiento 26 de Julio el envío de los equipos necesarios. Por intermedio de Ciro del Río, se entrevistó con Eduardo Fernández, un técnico de radio de Bayamo, quien sería clave para conseguir los componentes .

Finalmente, el 16 de febrero de 1958, la planta transmisora, un equipo Collins de 120-130 vatios, y una planta eléctrica llegaron a la comandancia del Che en Pata de la Mesa .

El 24 de febrero de 1958, desde la casa del campesino Conrado, en Altos de Conrado, Sierra Maestra, salió al aire la primera transmisión. Fue un momento histórico.

Según describe el sitio oficial de Radio Rebelde, aquella emisión inaugural duró solo veinte minutos y abrió con el Himno Invasor, para luego presentar el primer parte de guerra del combate de Pino del Agua, bajo la dirección del Capitán Luis Orlando Rodríguez .

En su primera salida, la emisora definió su espíritu inmortal: «Radio Rebelde surge para contribuir a la orientación necesaria y útil del pueblo en esta hora decisiva de la Patria, para dar a conocer la intención verdadera de esta lucha […] Y para juntar y amar y vivir en la pasión de la verdad como dijera Martí» .

LA PRIMERA ALOCUCIÓN DE FIDEL

El camino de la emisora hacia la audiencia masiva fue gradual. El propio Fidel Castro, en su intervención en el programa especial de televisión con motivo del décimo quinto aniversario de Radio Rebelde en 1973, lo reconocía con honestidad:

«En realidad a mí me cuesta trabajo comprender cómo lograron que ese pequeño equipo tuviera después una eficiencia tan alta… pero a mí me parece que todavía en aquella época Radio Rebelde no tenía muchos oyentes» .

El momento de utilizar esa eficacia llegó tras un duro revés. La huelga de abril de 1958 había fracasado, y el ánimo del pueblo estaba por los suelos. Fidel, entonces, emprendió una larga caminata desde la zona de operaciones hasta La Mesa con un objetivo claro: hablar a la nación.

El 15 de abril, Fidel Castro realiza su primera alocución por Radio Rebelde para levantar el ánimo del pueblo y explicar que, pese al revés, las fuerzas rebeldes estaban intactas .

Esa alocución marcó un punto de inflexión. Inmediatamente después, conscientes de su creciente valor estratégico, Fidel ordenó trasladar la emisora a un lugar más seguro, cerca de la Comandancia General en La Plata, para protegerla de la inminente ofensiva enemiga. El 1 de mayo, la emisora ya transmitía desde su nueva ubicación .

DEFENDER LA VERDAD A TODA COSTA

El verano de 1958 fue el momento de la verdad. Batista lanzó su gran ofensiva final para aplastar a la guerrilla en la Sierra Maestra. Durante más de 70 días, se combatió sin tregua.

En ese contexto, Radio Rebelde dejó de ser un simple medio de propaganda para convertirse en una pieza militar de primer orden. Fidel lo definió con claridad años después: «Radio Rebelde jugaba un papel fundamental y era uno de los objetivos del enemigo durante su última ofensiva capturar Radio Rebelde y destruirla» .

La estación, instalada en la cúspide de una loma, estaba expuesta al fuego enemigo, pero nunca pudieron localizarla con precisión. Los operadores de la emisora eran, a la vez, combatientes. Cuando el enemigo acechaba, eran movilizados hacia las líneas de fuego, y desde allí, utilizando altoparlantes, exhortaban a los soldados enemigos a rendirse, mientras por la radio se transmitían los partes de guerra.

«La estación no estaba todo el día en el aire y salía al anochecer pero estaba situada precisamente en la cúspide de una loma, en algunas instalaciones muy sencillas y bastante vulnerables. Fue una rareza que ellos no habían podido localizar por aire y destruir la planta porque la planta estaba expuesta, sumamente expuesta al bombardeo y también los compañeros que trabajaban en la vía rebelde eran movilizados hacia la línea de fuego cuando teníamos cerca alguna tropa y con los altoparlantes y distintos medios se exhortaba a la rendición».

LA CADENA DE LA LIBERTAD

Radio Rebelde se convirtió en el sistema nervioso central del Ejército Rebelde. Su valor trascendió la mera información. Como explicó Fidel:

«A través de Radio Rebelde se transmitieron todos los partes informando la situación militar y las batallas de los combates que tenían lugar en los distintos frentes gracias a eso han quedado en los archivos de la Revolución gran número de documentos que reflejan en todos los pormenores los acontecimientos…Radio Rebelde llegó a convertirse en una estación de alto rating», manifiesta Fidel en su discurso de 1973.

A medida que la guerra se extendía, surgieron nuevas emisoras en los frentes de combate. En el Segundo Frente Oriental “Frank País” se organizaron dieciocho emisoras que estaban en sintonía con Radio Rebelde, como “Indio Azul” u “8SF”. En el Tercer Frente, bajo el mando de Juan Almeida, se instaló la “C-3-R-2” .

Para finales de 1958, la Cadena de la Libertad agrupaba a más de 32 plantas rebeldes en todo el territorio nacional, creando una red de información y coordinación que tejía la geografía insurgente .

LA ÚLTIMA BATALLA GANADA EN LAS ONDAS

El momento cumbre de esta arma comunicacional llegó con el golpe de Estado del 1° de enero de 1959. Batista había huido, y sectores reaccionarios, con apoyo de Estados Unidos, intentaban un golpe para frenar el triunfo de la Revolución . La confusión amenazaba con descarrilar el proceso.

Fidel actuó con rapidez. Desde Palma Soriano, adonde la planta había sido trasladada días antes, y a través de Radio Rebelde, dio sus órdenes al pueblo y a los combatientes .

Aquella transmisión fue el aldabonazo final. «Radio Rebelde demostró toda su fuerza y todo su valor y toda su ascendencia y su prestigio en el pueblo, puesto que fue a través de Radio Rebelde que se transmitieron las instrucciones pertinentes para hacer fracasar el intento de golpe militar», recordaría Fidel años después .

La consigna de la huelga general, lanzada por esa misma frecuencia, fue acatada por todo el país, asegurando el triunfo definitivo de la Revolución.

LEGADO

Al conmemorarse el aniversario 68 de su fundación, no solo se recuerda una hazaña del pasado, sino que se define una esencia. La emisora que nació con el objetivo de decir la verdad lo cumplió con creces. El propio Fidel estableció el principio ético que la rigió: «En Radio Rebelde no se puso nunca ni una bala de más, ni se dijo una mentira» .

Con el tiempo, su visión se expandió. En 1994, sentenció: «Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran Radio Rebelde; como cuando en la época final de la guerra teníamos estaciones de radio por todas partes; todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental» .

Hoy, cuando su señal digital y radial llega a cada rincón de Cuba y el mundo, la historia de Radio Rebelde pervive en el espíritu de un periodismo que nació empuñando un micrófono en una mano y un fusil en la otra, y que tuvo la clarividencia del Che y la palabra de Fidel para convertirse en la voz de la Revolución.

