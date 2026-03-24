Cine y comunidad se unen por el aniversario 67 del ICAIC en Bayamo

El Consejo Popular Jesús Menéndez será escenario de una jornada especial en saludo al aniversario 67 del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), este martes 24 a las 4:00 pm.

La actividad comunitaria tendrá lugar frente al Motel Deportivo y se realizará de conjunto con los promotores culturales de Bayamo, en una muestra del trabajo de extensión cinematográfica que acerca el séptimo arte a todos los públicos.

La iniciativa, abierta a toda la familia, propone un encuentro donde cine y comunidad dialogan desde el barrio, reafirmando el carácter social y popular de la cultura cubana.

COMUNICADO

En el marco de la jornada de celebración por el 67 Aniversario del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), el Centro Provincial de Cine en Granma asume la palabra para elevar una felicitación que nace desde el corazón de esta tierra, desde el compromiso diario con la cultura y desde la profunda gratitud que nos une a la obra del Instituto.

Para nosotros, es un orgullo poder reconocer, en este 24 de marzo, la trascendencia de una institución que durante más de seis décadas ha sido mucho más que un referente: ha sido faro insustituible de la cultura cubana, defensora incansable de nuestra identidad nacional, formadora de generaciones de realizadores y, sobre todo, nutriente del alma del pueblo con obras que trascienden el tiempo y las modas.

En cada pantalla, en cada espacio comunitario, en cada joven que encuentra en el cine una forma de mirar el mundo, se respira la huella del ICAIC. Por eso, esta felicitación es también un acto de reconocimiento a su coherencia, a su visión y a su amor por Cuba.

Que este aniversario sea un justo homenaje a su legado, pero también una renovación del compromiso colectivo con el cine como arte, como conciencia y como herramienta de transformación social.

¡Felicidades, cinéfilos!

Centro provincial de Cine en Granma

La Demajagua