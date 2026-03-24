Resaltan trascendencia del servicio veterinario

Aportes del servicio veterinario para lograr el bienestar animal y humano son resaltados en los homenajes a los hombres y mujeres del ramo, que iniciaron, este lunes, en la provincia de Granma, cuando este 24 de marzo se celebra el Día de la Medicina Veterinaria.

Desde el Triunfo de la Revolución, el desempeño de los profesionales del sector, destaca por su importancia estratégica para el desarrollo económico y la sostenibilidad de la producción pecuaria en el territorio.

Asimismo, resultan vitales para la salvaguarda de la seguridad nacional, al impedir la introducción y diseminación de enfermedades exóticas graves y en el control y erradicación de enfermedades de alto impacto en la ganadería.

El doctor en Ciencias Veterinarias, Nelson Zaldívar Quintana, declaró para La Demajagua, que este servicio tiene que ver con todo, la Salud Pública, la alimentación del hombre y el medio ambiente.

Zaldívar Quintana aclaró que no es solo la asistencia y control veterinario de la vaca, la gallina, el cerdo y el animal afectivo, lo cual resulta una parte importantísima.

El también titular en la carrera de Medicina Veterinaria, en la Universidad de Granma, sigmificó las potencialidades en la formación y producción agropecuaria de la provincia que trasciende el oriente del país.

Cada 24 de marzo se festeja desde 1961 el Día de la Medicina Veterinaria Cubana, fecha en que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Capitán del Ejército Rebelde, Antonio Núñez Jiménez, firmaron la Resolución 254 del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), con la cual se unificó el servicio veterinario, surgiendo así los Servicios Veterinarios Revolucionarios.

La Demajagua