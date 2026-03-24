Resaltan trascendencia del servicio veterinario

Aportes del servicio veterinario para lograr el bienestar animal y humano son resaltados en los homenajes a los hombres y mujeres del ramo, que iniciaron, este lunes, en la provincia de Granma, cuando este 24 de marzo se celebra el Día de la Medicina Veterinaria.

Por /

Desde el Triunfo de la Revolución, el desempeño de los profesionales del sector, destaca  por su  importancia estratégica para el desarrollo económico y la sostenibilidad de la producción pecuaria en el territorio.

Asimismo, resultan  vitales para la salvaguarda de la seguridad nacional, al impedir la introducción y diseminación de enfermedades exóticas graves  y en el control y erradicación de enfermedades de alto impacto en la ganadería.

El doctor en Ciencias Veterinarias,  Nelson Zaldívar Quintana, declaró para La Demajagua, que este servicio tiene que ver con todo, la Salud Pública, la alimentación del hombre y el medio ambiente.

Zaldívar Quintana aclaró  que no es solo  la asistencia y control veterinario  de la vaca, la gallina, el cerdo y el animal afectivo, lo cual resulta  una  parte importantísima.

El también titular en la carrera  de Medicina  Veterinaria, en la Universidad de Granma, sigmificó  las potencialidades en la  formación  y producción agropecuaria de la provincia  que trasciende  el oriente del país.

Cada 24 de marzo  se festeja  desde 1961  el Día de la Medicina Veterinaria Cubana, fecha  en que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Capitán del Ejército Rebelde, Antonio Núñez Jiménez, firmaron la Resolución 254 del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), con la cual se unificó el servicio veterinario, surgiendo así los Servicios Veterinarios Revolucionarios.

La Demajagua

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio