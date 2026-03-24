Irán derriba dron israelí sobre Teherán

El organismo indicó que el aparato fue destruido mediante un avanzado sistema de defensa aérea, sin que se reportaran daños en la ciudad.
Desde el inicio de la guerra a finales de febrero, Irán comunicó el derribo de al menos 130 drones pertenecientes a Estados Unidos e Israel.
Desde el 28 de febrero, la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán provocó miles de víctimas, incluyendo al Líder Supremo Ali Jamenei y altos funcionarios de seguridad, mientras Teherán respondió con lanzamientos de misiles y drones hacia Israel.
Irán también atacó lo que considera “intereses estadounidenses” en países árabes, acciones que causaron muertos, heridos y daños a la infraestructura civil, generando condenas internacionales por parte de los países afectados.