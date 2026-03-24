España comienza a mirar con ambición Mundial de Fútbol

Está en todas las apuestas y ante las dudas de su capacidad para disputar la Copa Mundial, España saca músculo en las convocatorias para amistosos o compromisos del calendario.

Por Fausto Triana

Aunque hoy es probablemente más difícil que nunca acertar en los pronósticos, la inmensa mayoría de los expertos colocan a España en la crema y nata del fútbol internacional y entre los favoritos para conquistar a Copa FIFA el próximo verano.

El tema de la conformación de su plantilla en los parones de las ligas y las ventanas de selecciones, es crucial a la hora de cualquier análisis.

Ahora mismo, en el umbral de dos encuentros de fogueo contra Serbia (27 de marzo) y Egipto (31), La Roja de Luis de la Fuente registra bajas de habituales como Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Dani Vivian (Athletic Club) y Dani Carvajal (Real Madrid), por bajo rendimiento.

También de Nico Williams (Athletic Bilbao), Fabián Ruíz (PSG) y de Marc Pubill (Atlético Madrid), por lesiones.

Sin embargo, apenas se notan estas ausencias. De centrales, De la Fuente echa mano a los jovencitos Dean Huijsen (Real Madrid) y Pau Cubarsí (Barcelona), con el concurso del veterano Aymeric Laporte (Athletic Bilbao).

Luego, posee un mediocampo de lujo, con Pedri, Zubimendi, Rodri Hernández, Soler (Real Sociedad), Fornals (Betis) o Fermín (Barcelona) y la delantera no se queda atrás.

Junto al portento Lamine Yamal (Barcelona), el ataque es sólido además con Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino (Crystal Palace) o Ferrán Torres (Barcelona), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), el debutante Víctor Muñoz (Osasuna) y Borja Iglesias (Celta de Vigo).

Restan dos demarcaciones en disputa, la portería con un establecido Unai Simón (Athletic Bilbao), a quien le pisan los talones David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad) y sobre todo, el recién llegado Joan García (Barcelona).

Quedan por definir los laterales, el izquierdo a todas luces propiedad de Marc Cucurella, y el derecho que tiene a Pedro Porro (Tottenham) con Marcos Llorente (Atlético Madrid) empujando y a Carvajal confiado en recuperar sensaciones.

Este viernes, España se enfrentará en el estadio La Cerámica de Villarreal a Serbia y el 31 en el Camp Nou a Egipto, dos buenos medidores para conocer en qué nivel se encuentra La Roja en la actualidad.

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