Rechazan en Panamá presencia de navíos militares de EEUU

Organizaciones populares de Panamá rechazaron el anuncio gubernamental de la presencia en el istmo desde el domingo próximo del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, trascendió hoy.

En diversos mensajes, colectivos como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) repudiaron que la firma en abril de 2025 de un memorando de entendimiento con Estados Unidos avala la presencia creciente de tropas y el establecimiento de bases militares, en detrimento de la soberanía .

Según el comunicado del Ministerio de Seguridad, los buques permanecerán en aguas panameñas hasta el 2 de abril próximo, como parte de la XI edición de los ejercicios Southern Seas 2026.

Este despliegue forma parte de una gira de cooperación marítima que busca fortalecer el intercambio de conocimientos con países de la región, agrega el mensaje.

Durante su estadía, el USS Nimitz permanecerá anclado en aguas abiertas, mientras que el USS Gridley estará en el Puerto de Cruceros de Amador, en esta capital, se conoció.

Las dos embarcaciones tienen la capacidad conjunta de transportar a unos seis mil tripulantes, lo que refleja la magnitud de la operación.

El informe del Ejecutivo subraya que estos ejercicios contribuyen al desarrollo regional mediante la cooperación y el fortalecimiento de capacidades marítimas.

El portaaviones USS Nimitz funciona como una base aérea móvil capaz de proyectar poder aéreo a gran distancia, mientras que el destructor USS Gridley brinda defensa avanzada y apoyo operativo con sistemas de misiles y radar de última generación. Ambos buques forman parte de un grupo de ataque naval que combina capacidad ofensiva y protección, agrega el reporte.

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