Irán y Pakistán dialogan sobre alto el fuego con EEUU

Según divulgó la televisión estatal iraní, un contacto telefónico tuvo lugar este viernes y abordó la situación regional, así como los avances en torno a la tregua vigente.
Pakistán ha desempeñado un papel mediador en los intercambios entre Irán y Estados Unidos, incluyendo una ronda de conversaciones celebrada el pasado 11 de abril que no logró un acuerdo definitivo.
El 8 de abril, las dos partes anunciaron un alto el fuego inicial de dos semanas, posteriormente ampliado por decisión del presidente estadounidense Donald Trump, a petición de Islamabad, mientras Teherán prepara una propuesta.
El conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel e Irán, iniciado el 28 de febrero, ha dejado más de tres mil muertos, en medio de esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución duradera.