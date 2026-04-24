Irán y Pakistán dialogan sobre alto el fuego con EEUU

El canciller iraní, Abbas Araghchi, sostuvo conversaciones con su homólogo pakistaní, Mohammad Ishaq Dar, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir, sobre el proceso de alto el fuego entre Teherán y Washington.

Según divulgó la televisión estatal iraní, un contacto telefónico tuvo lugar este viernes y abordó la situación regional, así como los avances en torno a la tregua vigente.

Pakistán ha desempeñado un papel mediador en los intercambios entre Irán y Estados Unidos, incluyendo una ronda de conversaciones celebrada el pasado 11 de abril que no logró un acuerdo definitivo.

El 8 de abril, las dos partes anunciaron un alto el fuego inicial de dos semanas, posteriormente ampliado por decisión del presidente estadounidense Donald Trump, a petición de Islamabad, mientras Teherán prepara una propuesta.

El conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel e Irán, iniciado el 28 de febrero, ha dejado más de tres mil muertos, en medio de esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución duradera.

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