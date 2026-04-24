Cuba celebra Día Internacional del Multilateralismo

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reafirmó hoy el compromiso de la isla con el diálogo, la diplomacia y la paz a propósito de la celebración del Día Internacional del Multilateralismo.

En la red social X acotó que este día es celebrado en un contexto global cada vez más agresivo, en el que la principal potencia mundial aplica doctrinas de dominación qué amenazan constantemente la paz, la estabilidad y la seguridad de las naciones.

«Reiteramos el compromiso de Cuba con el multilateralismo, la diplomacia y la paz, basado en el Derecho Internacional, la cooperación y el arreglo pacífico de controversias», expresó Rodríguez.

Asimismo reiteró que el pueblo cubano jamás aceptará amenazas ni la avallasadora paz imperialista mediante la fuerza.

«Defenderemos a ultranza nuestra independencia y orden constitucional», concluyó.

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