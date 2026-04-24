Entregan distinciones a líderes sindicales y trabajadores por su trayectoria en el movimiento obrero

En reconocimiento a los extraordinarios méritos laborales y sus relevantes trayectorias política y sociales, se concedió la Orden Lázaro Peña de II y III grado, la Medalla Jesús Menéndez, así como el Sello conmemorativo 85 Aniversario de la CTC, a un grupo de dirigentes sindicales y trabajadores, a propuesta de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

A la ceremonia, en la sede de la organización sindical, encabezada Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central y presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso, se impuso –mediante el Decreto Presidencial 1215– la Orden Lázaro Peña de II Grado a la compañera Mabel Acea García, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa, quien acumula 43 años como dirigente.

Asimismo, la Orden Lázaro Peña de III Grado fue otorgada a Lourdes Soria Vegué, miembro del Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Comercio, Gastronomía y los Servicios, con 30 años de labor.

Por su parte, el Decreto Presidencial 1210 confirió la Medalla Jesús Menéndez a tres funcionarios sindicales y el Sello conmemorativo a cinco trabajadores que han mantenido una actitud destacada dentro del movimiento obrero.

Al respecto, Alberto Elers Pujols, técnico del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte y Puertos, quien recibió la medalla Jesús Menéndez, expresó que, como dirigente sindical, impulsa a los trabajadores de su sector a mantener la unidad y el compromiso desde la empatía. La medalla significa «seguir trabajando hasta que pueda», agregó.

Estas distinciones constituyen el más alto reconocimiento al esfuerzo y la ejemplaridad en el sector laboral cubano.

En el acto también se efectuó la cancelación de un sello postal para recordar el aniversario 140 de la primera celebración del Día Internacional de los Trabajadores, fecha que se conmemora en más de 80 países.

El movimiento sindical cubano convocó a participar masivamente en las movilizaciones del 1ro. de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y ratificó que la clase obrera, fiel a su historia de lucha, está lista para defender las conquistas sociales y contribuir al desarrollo económico del país, en unidad con el Partido y el Gobierno.

La Demajagua