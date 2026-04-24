Manzanillo, a la altura de su estirpe

“Orgulloso de su historia y comprometido con el presente, Manzanillo volverá a estar a la altura de su estirpe en la celebración por el Primero de Mayo.”

De esa manera lo expuso Reynier Beltrán Sánchez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en esta costera localidad al clausurar la plenaria que con motivo de la fecha proletaria reunió en el Cine Popular a cientos de trabajadores de los distintos sindicatos.

Enarbolando diversas iniciativas, surgidas desde la creatividad individual y colectiva, los trabajadores manifestaron la disposición de convertir a la fiesta proletaria en un nuevo espacio de reafirmación de los sólidos principios que guían a la clase obrera en el país.

“La unidad y firmeza tienen que convertirse en nuestros pilares cotidianos, traducido en la responsabilidad y el sentido de pertenencia hacia las labores en medio de un contexto difícil, pero del que saldremos más fortalecidos en defensa de la Patria”, refirió Beltrán Sánchez.

Preámbulo de la gran celebración proletaria en la Ciudad del Golfo de Guacanayabo constituyen las tareas que se realizan en los centros laborales con énfasis en la limpieza, el embellecimiento y el adorno de las áreas, así como la promoción de donaciones de sangre y reconocimientos a trabajadores destacados.

Como resulta habitual, hasta los días finales de abril, los obreros que residen en los barrios y comunidades rurales del territorio son los protagonistas de marchas en las que, junto a familiares y pioneros, manifiestan voluntad de sortear las dificultades para que el país avance en los diversos frentes.

La exigencia de poner fin al bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y su constante política de hostilidad contra Cuba será reclamo que alzarán los obreros manzanilleros en el desfile central que, dedicado al centenario del natalicio de Fidel, sucederá a lo largo y ancho de la avenida Primero de Mayo, de la ciudad del Golfo de Guacanayabo.

Radio Bayamo