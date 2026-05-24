Ratificarán granmenes, en Cinco Palmas, respaldo a Raúl y a la Revolución

En Cinco Palmas, sitio emblemático que simboliza la unidad, la resistencia y la fe en la victoria de los revolucionarios cubanos, una representación del pueblo de Granma ratificará su respaldo al General de Ejército Raúl Castro en tribuna antiimperialista, el próximo jueves.En un contexto en el que la extrema derecha de los Estados Unidos intenta […]

En Cinco Palmas, sitio emblemático que simboliza la unidad, la resistencia y la fe en la victoria de los revolucionarios cubanos, una representación del pueblo de Granma ratificará su respaldo al General de Ejército Raúl Castro en tribuna antiimperialista, el próximo jueves.

En un contexto en el que la extrema derecha de los Estados Unidos intenta manipular la historia e ignorar el derecho soberano de Cuba a defender su territorio, 95 jóvenes destacados protagonizarán una evocación de la travesía del Ejército Rebelde.

Los muchachos rememorarán el recorrido desde Las Coloradas hasta el sitio del histórico reencuentro de Fidel, Raúl y otros combatientes, tras el revés sufrido en Alegría de Pío.

Durante el trayecto, los jóvenes se detendrán en escenarios vinculados a acontecimientos patrióticos e intercambiarán experiencias con integrantes de la Red Juvenil Comunitaria.

El recorrido será homenaje a la epopeya revolucionaria y ejercicio de reafirmación de la memoria colectiva y de compromiso con el presente y con el futuro de la nación.

La marcha concluirá el jueves 28 de mayo en el histórico paraje del municipio de Media Luna, donde se celebrará un acto político-cultural de respaldo a Raúl, a la Revolución, y en rechazo a todo intento de agredir militarmente a Cuba.

La Demajagua