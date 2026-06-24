Presente Cuba en curso internacional de emergencia sanitaria

La Sociedad de Ingenieros Civiles (CIC) y la Filial Habana, de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (Unaicc) estuvieron representadas en la XIV edición del Curso Internacional de Manejo de Emergencia Sanitaria en Grandes Poblaciones.

El Máster en ciencia, ingeniero y Profesor Guillermo Reyes Roig formó parte del claustro que impartieron sus conocimientos en el evento, que concluyó en la ciudad de Brasilia, informaron tales agrupaciones en su perfil de la red social en Facebook.

Agregaron que Reyes Roig, quien encabeza la Comisión Técnica de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria de la SIC, exhibe un trabajo meritorio en colaboración con la Escuela Nacional de Salud Pública en busca de la resiliencia de las instituciones hospitalarias, experiencia de la cual ofreció detalles en el encuentro.

Citaron sus declaraciones, en el sentido de que hubo un criterio generalizado de los especialistas de los países presentes, el alto grado de los profesores cubanos en el tema de Gestión Sistémica de Riesgos de Desastres para la Resiliencia y Sostenibilidad del Sistema de Salud y su importante contribución a la Salud Planetaria,

Subrayó el enfoque de Cambio de paradigma del paso de la Gestión de Desastres, a La Gestión de Riesgos con percepción del Riesgo Sistémico, como base de la Gestión Sistémica de Riesgos de Desastres, considerada, piedra angular en el éxito de la gestión de riesgos de desastres como garante del desarrollo resiliente y sostenible.

También destacó el aporte en la materialización del trabajo en equipos multidisciplinarios e intersectoriales que proporcionan el resultado transdiciplinario requerido para lograr un Sistema de Salud Resiliente y Sostenible.

Argumentó que todo ello se refleja en la aplicación de la Metodología: Conjunto de Acciones para la Resiliencia ante Riesgos de Desastres e Instituciones de Salud Sostenibles, en la que intervinieron la Escuela Nacional de Salud Pública, del MINSAP, las Direcciones de Inversiones y mantenimiento, de la Defensa y Defensa Civil, el Frente de Proyectos, del Ministerio de la Construcción, y el Comité Cubano de Arquitectura e Ingenierías Hospitalaria de la Unaicc.

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