Messi ostenta nueve récords en mundiales

Con sus dos goles frente a Austria en la victoria clasificatoria de Argentina en el Mundial de Fútbol 2026, Lionel Messi ostenta hoy la admirable marca de nueve nuevos récords en estas justas, y puede extender algunos.

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Casi al cumplir 39 años y participaciones en seis certámenes del orbe, el astro rosarino rompió varias marcas positivas las más y negativas las menos en el que puede ser su última Copa del Mundo. Son las siguientes:

– Mayor goleador con 18, supremacía que puede extender. La anterior era de 16 del alemán Miroslav Klose.

– Mayor cantidad de penales pateados con siete, superando al inglés Harry Klane (6), y más penaltis errados, tres.

– Más partidos consecutivos en los que logró anotar en mundiales, igualando al francés Just Fontaine y al brasileño Jairzinho, con seis (contra Austria, Argelia, Francia, Croacia, Países Bajos y Australia) y de Jairzinho para Brasil en 1970.

– Más goles consecutivos para su selección en mundiales: dos contra Francia en Qatar 2022, tres contra Argelia y dos contra Austria.

– Primer jugador en abrir el marcador en diez partidos. Le siguen tres jugadores con seis.

– Jugador con más partidos disputados en mundiales, 28 con su participación frente a Austria, marca que puede extender.

– Es el que más ganó de esos enfrentamientos, con 18, entre esas 28 participaciones tiene dos finales: derrota 0-1 frente Alemania en 2014 y victoria en penales ante Francia en 2022.

Prensa Latina

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