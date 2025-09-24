Avanza a buen ritmo en Vietnam campaña de apoyo a Cuba

La campaña de apoyo a Cuba lanzada por la Cruz Roja de Vietnam avanza a buen ritmo y hasta hoy se recibieron aportes a la misma de más de dos millones 55 mil ciudadanos y entidades.

A casi un mes y medio de su comienzo el monto total recaudado sobrepasa los 431 mil 612 millones de dongs (más de 16 millones 341 mil dólares, según la tasa de cambio del día), una cifra que sextuplica la meta fijada

inicialmente.

“Cada número es una muestra de amor enviada a un amigo lejano”, escribió en su página de Facebook la Cruz Roja vietnamita y subrayó que todo aporte, por pequeño que sea, es visto como un gesto noble y hermoso que expresa el cálido afecto y da fuerzas al pueblo cubano, un amigo tradicional de la nación indochina.

Entre las noticias más recientes sobre la campaña difundidas en redes sociales destaca la participación de la provincia de Quang Tri, que hasta las 17:30 (hora local) de este martes recaudó más de 13 mil 724 millones de VND (cerca de 520 mil dólares), la cifra más elevada del país recibida a través de los canales territoriales.

La campaña fue lanzada el 13 de agosto último en ocasión del 99 cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro y en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba y el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

El propósito inicial de esta acción solidaria era recaudar 65 mil millones de dongs (alrededor de dos millones 400 mil dólares), pero éste se alcanzó en apenas 30 horas.

De acuerdo con el presidente a.i, de la Cruz Roja de Vietnam, Nguyen Hai Anh, esta es la primera vez que una campaña internacional impulsada por esa entidad alcanza tal magnitud, tanto en términos de fondos recaudados como en número de participantes, en un período de tiempo tan corto.

En la ceremonia de lanzamiento el miembro del Buró Político del Partido Comunista (PCV) y presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, subrayó que esta acción demuestra la tradición de humanidad del pueblo vietnamita y la profunda amistad existente entre ambas naciones.

El programa no solo busca brindar apoyo material para superar las dificultades inmediatas por las que atraviesa Cuba, sino también difundir con fuerza un mensaje de empatía y solidaridad internacional, señaló Van Chien y reiteró que, en cualquier circunstancia, el pueblo vietnamita siempre está junto al pueblo cubano.

Esta –remarcó- es una conexión tradicional de afecto que se extiende por 65 años y en la cual “el cariño fraternal ha superado todas las distancias geográficas y las condiciones económicas para convertirse en un valor espiritual perdurable”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959