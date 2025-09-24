Cuba con dos pesistas a Mundial de Forde 2025

Cuba tendrá dos representantes en el XC Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Forde, Noruega, del 2 al 11 de octubre próximo, Marifélix Sarría y Ludia Montero, publicó hoy el diario Jit.

Foto: jit.cu

Campeona del orbe juvenil del pasado año, Sarría competirá en más de 86 kilogramos (kg), y Montero, primera cubana medallista mundial en la especialidad, lo hará en los 48.

Además Sarría intentará mejorar el cuarto lugar obtenido en la anterior cita universal, disputada en Manama, Baréin en 2024.

Según precisó a Jit, el comisionado nacional de la disciplina, Camilo Reinaldo Ramírez, la pequeña delegación cubana debe viajar hacia la sede de la justa el venidero domingo.

La cita mundialista reunirá a cerca de 300 levantadores en la categoría masculina y más de 280 mujeres, en representación de unas 120 naciones.

Los hombres rivalizarán en 60, 65, 71, 79, 88, 94, 110 y +110 kg, y las mujeres en 53, 58, 63, 69, 77 y 86 kg.

De acuerdo con el calendario del torneo, la división femenina de los 48 kilos iniciará el programa competitivo y lo cerrará las exponentes de más de 86.

