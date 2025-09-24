Avispas decididas a no soltar la cima en el béisbol cubano

Las Avispas de Santiago de Cuba defienden hoy con uñas y colmillos el liderato de la 64 Serie Nacional, decididas a no soltar la cima mientras su ofensiva amenaza con pulverizar récords de jonrones.

Foto: jit.cu

Anoche los indómitos extendieron a nueve su cadena de triunfos consecutivos y firmaron la decimocuarta victoria en 16 salidas, al vencer 9-8 a los Leopardos de Villa Clara en un Guillermón Moncada que vibró de principio a fin.

Yoel Yanki igualó las acciones en el séptimo con su séptimo bambinazo, y poco después Maikol Poll conectó un jonrón dentro del parque con dos en base para sellar la ventaja definitiva. Francisco Martínez había abierto el festival de batazos con su quinto cuadrangular del campeonato.

Detrás de ellos, los Cocodrilos de Matanzas persiguen la corona con fiereza. Ayer dejaron tendidos a los Vegueros de Pinar del Río 2-1 en once episodios, gracias a un cohete decisivo de Aníbal Medina con los ángulos congestionados. La tropa yumurina, que venía de dos derrotas, volverá a chocar hoy con los pinareños en el Victoria de Girón, con la esperanza de acercarse al trono.

La fecha también tuvo sonrisas para Holguín, que apaleó 15-4 a Cienfuegos con dos jonrones y cinco remolques de Ernesto Torres, mientras Guantánamo sorprendió 3-1 a Artemisa en el 26 de Julio y Camagüey noqueó 13-3 a Mayabeque apoyado en el madero encendido de Alexander Ayala.

Los duelos Industriales-Granma y La Isla-Sancti Spíritus, aplazados ayer por problemas de transportación, comenzarán hoy, en tanto el pleito entre Las Tunas y Ciego de Ávila arrancará mañana una vez resueltas las dificultades de hospedaje en territorio tunero.

