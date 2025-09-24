Banco Popular de ahorro ofrece servicio de préstamos a microempresas

El microcrédito CRECE es un nuevo servicio que el Banco Popular de Ahorro brinda a la población. El préstamo beneficia a pequeñas empresas con más de SEIS meses de fundadas y trabajadores por cuenta propia. Entre los requisitos para acceder a la ayuda financiera destacan que estas entidades deben estar rectoradas por mujeres o jóvenes […]

El microcrédito CRECE es un nuevo servicio que el Banco Popular de Ahorro brinda a la población. El préstamo beneficia a pequeñas empresas con más de SEIS meses de fundadas y trabajadores por cuenta propia. Entre los requisitos para acceder a la ayuda financiera destacan que estas entidades deben estar rectoradas por mujeres o jóvenes menores de 35 años.

