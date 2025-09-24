Inician firmas en respaldo a Venezuela ante presión política y militar (+ fotos)

Representantes de la sociedad civil cubana reafirmaron hoy su respaldo a la República Bolivariana de Venezuela ante la presión política y militar ejercida por Estados Unidos a esa nación, en acto realizado en la primera Plaza de la Revolución en Cuba, nombrada por el iniciador de las guerras independentistas, Carlos Manuel de Céspedes.

FOTO Agustín Rodríguez Sam

Por Gisel García Gonzalez

Ante el monumento al Padre de la Patria y encabezados por Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, y la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez, cerca de un centenar de granmenses, entre ellos dirigentes de organizaciones políticas y de masas, inauguraron las firmas que hasta el 30 de septiembre sucederán en todo el país, en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela.

FOTO Agustín Rodríguez Sam

Entre canciones y consignas, en el acto se evocó la entrañable amistad entre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez; así como los numerosos acontecimientos que hermanaron a ambas naciones en las últimas décadas.

Jornadas de firmas continuarán en comunidades y centros educacionales y laborales de la provincia suroriental de acuerdo a la iniciativa anunciada por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, al concluir su reciente visita a Venezuela.

Desde agosto pasado, buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear norteamericanos permanecen desplegados en el Caribe, con el pretexto esgrimido por Washington de interceptar el tráfico ilícito de estupefacientes que atribuye al gobierno de Nicolás Maduro.

Convencidos de que la intención real es forzar un cambio de régimen en Venezuela, el gobierno de ese país ha declarado estado de alarma y se prepara para resistir esta medida con todos los recursos a su disposición, calificando la operación de agresión imperialista y una amenaza sin precedentes en la región.

A través de la Cancillería, Cuba ha expresado su rechazo a la “peligrosa demostración de fuerza”, ha denunciado la ominosa acusación de vínculos entre el gobierno venezolano y narcotraficantes como pretexto infundado y ha alertado sobre el riesgo de desatar un conflicto armado que comprometería la estabilidad en América Latina y el Caribe.

Con el reclamo iniciado hoy, Cuba llama a la movilización internacional para impedir la agresión y preservar la región como Zona de Paz, en línea con la solidaridad regional hacia Venezuela y el rechazo a la injerencia estadounidense.

La Demajagua