Cuba recuerda el día del trabajador geólogo-minero

El secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, felicitó a los trabajadores geólogos-mineros en su jornada.

En la red social X hizo extensivo un reconocimiento hacia este sector y destacó su trabajo y «su empeño en seguir adelante a pesar de la guerra económica que se nos hace».

El 24 de octubre de 1960 pasaron a manos del Gobierno Revolucionario las Empresas Mineras, que hasta ese entonces eran propiedad de los Estados Unidos de América y por ello a partir de la misma se escoge esa fecha para celebrar dignamente el Día de los Trabajadores de la Geología y la Minería.

Estos profesionales guían todo lo referente a la cartografía geólogo-geofísica básica del territorio nacional y la zona económica, valoraciones acerca de los recursos de agua potable y minero-medicinales, energéticos, de minerales sólidos y materiales de construcción, sin contar la caracterización de los peligros geológicos de origen natural a que está sometido nuestro entorno, en busca de investigarlos y preparar a la sociedad para minimizar los daños.

