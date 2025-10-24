Instalan en Río Cauto sitio tecnológico que amplía los servicios de telecomunicaciones en Granma.

Trabajadores de ETECSA en Granma instalan una torre de 42 metros en Cauto Embarcadero. Esta radio base ampliará y modernizará las telecomunicaciones en la zona intrincada, iniciando con red 3G para luego actualizar a 4G. La obra fortalecerá la cobertura móvil y brindará mayor seguridad a los usuarios, mejorando la conectividad poblacional.

Foto y texto: Madannis Castillo

Ellos desafían las alturas a pesar de los riesgos. La satisfacción de servir al cliente y la experiencia en este oficio les motiva. Estos torreros y especialistas de la División Territorial de ETECSA en Granma ejecutan la instalación de un sitio tecnológico en el Consejo Popular de Cauto Embarcadero, perteneciente al municipio de Río Cauto. Dicha tecnología compuesta por una radio base y una torre autosoportada que alcanzará hasta 42 metros de altura, persigue ampliar y modernizar los servicios de telecomunicaciones en esa zona intrincada.

En una primera etapa, la infraestructura permitirá la salida de la red 3G; posteriormente, se prevé su actualización a la tecnología 4G, lo que garantizará una mayor capacidad y velocidad en las comunicaciones móviles.

La inversión fortalecerá el sistema de telecomunicaciones del municipio y la provincia. Este sitio tecnológico aportará mayor seguridad a la cobertura móvil a lo largo de la carretera Bayamo–Las Tunas, afectada actualmente por las interrupciones del Sistema Electroenergético Nacional.

Con esta obra, ETECSA Granma continúa su programa de desarrollo tecnológico. De esta manera la empresa de telecomunicaciones de Cuba busca satisfacer a sus clientes en pos de garantizar una conectividad superior de cara a las demandas poblacionales.

