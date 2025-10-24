Melissa casi estacionaria en el mar Caribe

El INSMET emitió el Aviso de Ciclón Tropical No. 7 sobre la tormenta tropical Melissa. A las 06:00 am del 24 de octubre, se localizó a 260 km al sur-sudeste de Kingston, Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h. Se prevé su lento acercamiento a Jamaica y fortalecimiento gradual, por lo que se mantiene una estrecha vigilancia.

El centro de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología (INSMET) emitió el aviso de ciclón tropical No.7 sobre la tormenta tropical Melissa, este 24 de octubre de 2025 a las 06:00 am.

Los especialistas informaron que durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, manteniéndose casi estacionaria. A las seis de la mañana su región central se estimó en los 16.0 grados de latitud Norte y los 75.5 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 260 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica. Melissa mantiene sus vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central es de 1001 hectoPascal.

Por tanto, durante el fin de semana la tormenta tropical Melissa seguirá con un movimiento lento acercándose a Jamaica y los mares al sur de Cuba. Se prevé un fortalecimiento gradual, seguido de una rápida intensificación.

Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy viernes.

