Media Luna activa sistema de comunicación comunitaria ante la tormenta tropical Melissa

El Consejo de la Administración Municipal de Media Luna, Granma, ha activado su sistema de trabajo preventivo, disponiendo que los delegados de cada circunscripción realicen una información casa a casa a la población sobre la posible trayectoria y evolución de la Tormenta Tropical Melissa.

Esta medida tiene como objetivo mantener debidamente informada a la población de manera directa, en el marco de las acciones de comunicación comunitaria ante situaciones meteorológicas que pudieran representar un peligro potencial para el territorio.

La información se transmitirá personalmente a los electores, destacando la importancia de estar preparados y conocer los detalles de la evolución de este fenómeno meteorológico.

El Consejo de la Administración Municipal de Media Luna enfatizó en la necesidad de que el pueblo se mantenga atento a la información oficial y siga las indicaciones de las autoridades locales.

Texto y Foto: Consejo de la Administración Municipal de Media Luna.

